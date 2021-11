De naam van Yusuf Celik, werkzaam als lijsttrekker en fractievoorzitter van de PvdA in Tilburg, komt ook voor in de derde reeks van de Netflix-serie Undercover. Zijn naam is gegeven aan een crimineel personage dat in de serie een moord pleegt.

Celik kreeg plotseling veel berichtjes van mensen die zijn naam in Undercover tegenkwamen. De eerste aflevering van het derde seizoen is sinds afgelopen zondag te bekijken. Het betreffende personage is nieuw in de serie.

In gesprek met het AD zegt de politicus dat er hij wel om kan lachen. "Maar het blijft wel raar als je je naam zo hoort vallen. En dat ook nog eens in het gebied waar we zoveel praten over de aanpak van ondermijnende criminaliteit."

Hij legt uit dat zijn naam veelvoorkomend is. "Yusuf Celik is wel een populaire naam. De achternaam is wel een beetje het Jansen van Turkije."

De politicus grapte maandag al dat hij zich wegens een "werkbezoek in de regio" moest afmelden voor een bijeenkomst van de gemeenteraad in Tilburg.