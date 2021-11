Acteur Kevin Spacey (moet bijna 31 miljoen dollar (27,5 miljoen euro) betalen aan de hoofdproducent van de tv-serie House of Cards, Media Rights Capital (MRC). Dat is vorig jaar bepaald, maar werd maandag bekend nadat advocaten van de MRC een verzoekschrift hadden ingediend om de toekenning te bevestigen.

De 62-jarige acteur werd in 2017 ontslagen bij de populaire Netflixserie nadat verschillende medewerkers hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Spacey is ook beschuldigd van aanranding.

In de arbitrage werd vastgesteld dat Spacey, die ook producent was van House of Cards, met zijn gedrag contractbreuk heeft gepleegd. Hij moet niet alleen een schadevergoeding van 29,5 miljoen dollar aan de producent betalen, maar ook 1,2 miljoen dollar aan advocaten en 235.000 dollar aan overige vergoedingen.