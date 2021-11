De Nederlandse documentaire Ze noemen me Baboe van regisseur Sandra Beerends heeft geen International Emmy Award in de wacht gesleept tijdens de ceremonie in New York. De prijs ging naar de Thaise Netflix-documentaire Hope Frozen: A Quest To Live Twice.

De International Emmy Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste tv-programma dat buiten de VS zijn gemaakt. Naast de inzending van Beerends waren er ook films uit Brazilië en Canada genomineerd in de categorie internationale documentaires.

Het uit archiefbeelden samengestelde Ze noemen me Baboe belicht een Javaanse nanny die in de jaren veertig vanuit het voormalig Nederlands-Indië naar Nederland reist en later terugkeert naar haar veranderde thuisland.

De documentaire, geproduceerd door Pieter van Huystee en omroep NTR, won een Gouden Kalf voor de beste montage. Meer dan 10.000 bezoekers zagen de film in de Nederlandse bioscoop.

De International Emmy Award wordt uitgereikt sinds 1967. Slechts twee keer won een Nederlandse inzending de prestigieuze prijs: in 2001 was dat Welcome to North Korea van Peter Tetteroo and Raymond Feddema en in 2019 Bellingcat: Truth in a Post-Truth World van Hans Pool.