Linda de Mol en Egbert-Jan Weeber spelen de hoofdrollen in een nieuwe thrillerserie van SBS6. Diepe Gronden is een miniserie van vier afleveringen en gaat over een lokaal rechercheteam dat een moord op een zeventienjarig meisje onderzoekt.

Ook Chris Zegers, Hannah Hoekstra, Urmie Plein, Peter Blok, Mark Rietman, Ricky Koole, Susan Visser en Kasper van Kooten hebben een rol in de dramaserie. Diepe Gronden is geschreven door Lex Passchier, geregisseerd door Will Koopman en wordt geproduceerd door ITV Studios.

De Mol kruipt in de huid van Anna van Kessel, een gedragsdeskundige die bij de Nationale Politie werkt. Ze wordt ingeschakeld om samen met rechercheur Timon de Zwart (Weeber) de moord op Daphne Oosthoek (Sterre van Woudenberg) te onderzoeken.

"Ik ben een enorme fan van Scandinavische crimeseries en mijn grote wens was dan ook om zo'n serie te maken. Diepe Gronden is een ontzettende spannende en dramatische miniserie geworden, waar ik erg trots op ben", aldus De Mol. "En natuurlijk was het zeer fijn om weer samen te werken met Will Koopman en uiteraard ook met deze fantastische cast."

Diepe Gronden is vanaf zondag 2 januari om 20.30 uur te zien op SBS6. De afleveringen zijn iedere maandag na de televisie-uitzending ook te zien bij Videoland.