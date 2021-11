No Time To Die heeft sinds dit weekend wereldwijd 734 miljoen dollar (651 miljoen euro) opgehaald, en is daarmee Hollywoods grootste succesnummer sinds de start van de coronacrisis. Tot afgelopen week was die eer aan F9, het negende deel in de Fast & Furious-franchise.

F9, die in juni uitkwam, haalde 725 miljoen dollar (643 miljoen euro) op aan de box office. De racefilm en het James Bond-epos zijn de enige twee films die tijdens de pandemie meer dan 700 miljoen dollar binnenhaalden. In de jaren voor de coronacrisis werd er voor de grotere films geregeld voor meer dan een miljard aan bioscoopkaartjes verkocht. De grootste kaskraker van de laatste jaren was Avengers: Endgame uit 2019, die een omzet van 2,8 miljard dollar (2,5 miljard euro) draaide.

Nieuwkomer Ghostbusters: Afterlife doet het ook goed aan de box office. De sequel op de bekende films uit de jaren 80 haalde wereldwijd 60 miljoen dollar (53 miljoen euro) binnen. Vooral in de VS scoorde de film beter dan analisten hadden gedacht, meldt Deadline.