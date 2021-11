De op het computerspel League of Legends gebaseerde animatieserie Arcane krijgt een tweede seizoen. Netflix en Riot Games hebben dat bevestigd op een evenement voor fans van de game.

"We zijn meer dan tevreden over de positieve reacties op het eerste seizoen van Arcane en werken hard samen met de creatieve tovenaars van Riot en Fortiche om onze tweede aflevering af te leveren", aldus medemakers Christian Linke en Alex Yee. Het eerste deel van Arcane ging begin november wereldwijd in première.

Hoewel er nog geen details bekend zijn over het tweede seizoen van de serie, is bevestigd dat de stemmen van Hailee Steinfeld, Ella Purnell en Katie Leung opnieuw te horen zullen zijn. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de release van het tweede seizoen van Arcane is.