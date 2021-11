Regisseur Ben Sombogaart maakt volgend jaar de historische film Tegendraads. Het epos gaat over de verboden liefde tussen een Twentse textielarbeidster en een Italiaanse immigrant tegen de achtergrond van de Twentse spaghettirellen in 1961.

Het project wordt ontwikkeld door producent Nijenhuis & Co en Omroep MAX, het team dat eerder ook de bioscoophit De beentjes van Sint-Hildegard maakte.

De namen van de deelnemende acteurs zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat de opnames in het najaar van 2022 beginnen. Het scenario wordt geschreven door Jacqueline Epskamp, die eerder werkte aan successeries als Divorce, Familie Kruys en Zwarte Tulp. Hoofdproducent Ingmar Menning tekende eerder voor De Piraten van Hiernaast en De Luizenmoeder.

Sombogaart is blij dat hij weer een historische film kan gaan regisseren. Eerder maakte hij onder meer De Storm, Bride Flight en De Tweeling, die een Oscar-nominatie kreeg. "De spaghettirellen zijn een bijzonder, maar wat vergeten verhaal dat ik zelf ook niet kende", bekent hij.

In de zomer van 1961 gingen Twentenaren en Italiaanse arbeidsmigranten regelmatig met elkaar op de vuist. "We hadden handen nodig in Nederland, maar de Twentse mannen voelden zich erg bedreigd door de Italianen. Er werd heel scheef gekeken naar mensen met een andere achtergrond."

De maker beklemtoont dat die reactie niet typisch Twents was, maar in heel Nederland voorkwam. "Nog steeds zijn er veel Nederlanders die meteen in de verdediging schieten als iemand een andere taal spreekt of andere tradities eropna houdt", schetst hij. "Kijk maar naar de protesten bij azc's waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen. Tegendraads vertelt wat mij betreft een zeer actueel verhaal over het accepteren van mensen die anders zijn dan jijzelf."

De regisseur wil de film grotendeels in Twente gaan draaien. Het is de bedoeling dat onder meer een enorme textielfabriek met grote weefgetouwen wordt nagebouwd. "Het is heel jammer dat al die oude gebouwen uit de jaren zestig en zeventig inmiddels zijn afgebroken", aldus Sombogaart. Voor de cast wil hij veel Italiaanse acteurs aantrekken.