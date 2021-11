De rol van wrede rancheigenaar Phil Burbank in The Power of the Dog hielp Benedict Cumberbatch af van zijn gewoonte om mensen te pleasen, vertelde de acteur vrijdag aan BBC News.

Jane Champion, de regisseur van de met een Oscar bekroonde film, moedigde hem aan om enkele van de persoonlijkheidskenmerken van zijn personage over te nemen voor de duur van de filmopname.

"Ik ben nogal verontschuldigend en een pleaser. Terwijl ik als Phil mijn mannetje moest staan en gewoon nee moest zeggen", vertelt Cumberbatch.

"Jane heeft echt geholpen om dat te vergemakkelijken, aan het begin stelde ze me voor aan de crew en zei ze: 'Dit is Phil, je zult Benedict aan het einde van de shoot ontmoeten, hij is echt leuk. Dit is Phil.' Daardoor kon ik dat echt doen, zonder me zelfbewust te voelen. Het was namelijk nogal een overgang naar het personage van Phil, omdat het ver weg van me staat."

Op de vraag of de ervaring hem heeft geholpen om zijn mannetje te staan, antwoordt hij: "Ik denk het wel, ja. Hopelijk op een leuke manier. Maar ik besef ook dat je niet iedereen tevreden kan stellen en trouw moet blijven aan jezelf."