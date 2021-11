Anthony McCarten heeft een rechtszaak aangespannen tegen productiehuis GK Films van producent Graham King, het bedrijf dat de film Bohemian Rhapsody ontwikkelde. De scenarioschrijver zou zijn contractueel vastgelegde aandeel in de winst nooit hebben gekregen, schrijft Variety.

Hoewel de film met een budget van 55 miljoen dollar (48,6 miljoen euro) wereldwijd 911 miljoen dollar opbracht, beweert distributeur 20th Century Studios dat de film 51 miljoen dollar verlies leed.

Filmstudio's zouden volgens McCarten, een roman- en toneelschrijver die ook de scripts schreef voor Darkest Hour en The Theory of Everything, vaak op complexe manieren bepalen hoeveel winst een film heeft gemaakt.

Daar zouden ze dan nog allerlei willekeurige distributiekosten, administratiekosten en andere kosten van aftrekken, zodat de studio's toch in de rode cijfers terechtkomen.

Bohemian Rhapsody is een biografische film uit 2018 over de Britse rockband Queen. De film is een Brits-Amerikaanse productie van 20th Century Fox, New Regency, GK Films en Queen Films, met 20th Century Fox als distributeur. De film werd genomineerd voor vijf Oscars en won er vier.