De Nederlandse grimeur en specialeffectsartiest Arjen Tuiten, die al jaren in de Verenigde Staten woont en werkt, klopte zelf aan bij regisseur Jason Reitman toen hij hoorde dat er een nieuwe Ghostbusters-film in de maak was. Dat vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Waar gaat Ghostbusters: Afterlife over? In Ghostbusters: Afterlife strijkt een moeder met haar zoon en dochter neer in een klein, verlaten dorp. Daar ontdekken ze een verbinding met de oorspronkelijke Ghostbusters en een geheime erfenis die hun opa heeft achtergelaten. De film is geregisseerd door Jason Reitman, de zoon van Ivan Reitman. Ivan regisseerde de eerste twee Ghostbusters-films uit 1984 en 1989.

"Ik ben altijd groot fan geweest van Ghostbusters. Ik kende Jason zelf nog niet, maar zijn werk natuurlijk wel (Reitman was de regisseur van onder meer Juno en Up in the Air, red.). En ik heb geen agent, maar ik kende wel iemand die mij aan hem kon voorstellen", vertelt Tuiten, die eerder verantwoordelijk was voor het uiterlijk van Angelina Jolie in Maleficent: Mistress of Evil.



"Toen we elkaar ontmoetten, klikte het meteen. En toen ik het script voor de film las, wist ik dat het iets bijzonders ging worden." In zijn eigen studio in Los Angeles werkte de 41-jarige Tuiten zo'n vijf maanden aan Ghostbusters en hij stuurde meer dan veertig mensen aan. Het team maakte onder meer de Terror Dog, een groot monsterachtig wezen.



Dat was volgens Tuiten ook meteen een van de grootste uitdagingen aan de klus. "Hij is vrij groot, en een volledige animatronic (een pop die techniek bevat om te kunnen bewegen, red.). Er waren zeven puppeteers nodig om 'm tot leven te laten komen, om 'm te laten bewegen. Het is een hele operatie om zoiets voor elkaar te krijgen. Je kunt niks kopen, alles moet gebouwd worden. Dus je hebt mensen nodig die mallen kunnen maken, mensen die kunnen boetseren."

74 Bekijk hier beelden van de Terror Dog die Arjen Tuiten met zijn team maakte

'De verantwoordelijkheid is groot'

Daarnaast is er altijd tijdsdruk. "De verantwoordelijkheid is groot en de mensen van de productie verwachten dat alles op tijd af is. Dat lukt meestal ook wel, maar het brengt toch druk met zich mee. Daarnaast heb ik veel met Jason overlegd, om te zorgen dat alles er goed uit zou zien. Dit was niet iets dat even in elkaar werd gezet."



Op de set zag Tuiten de originele Ghostbusters Bill Murray, Dan Aykroyd en Ernie Hudson, die een gastrolletje spelen in Ghostbusters: Afterlife. "Starstruck ben ik eigenlijk bijna nooit, maar dit was wel heel bijzonder."



Tuiten ontving in het verleden al Oscarnominaties voor zijn bijdrage aan de films Maleficent: Mistress of Evil en Wonder. Of hij met Ghostbusters nu eindelijk een beeldje wint, is hem om het even. "Daar wordt heel vaak naar gevraagd, maar het is zo moeilijk te zeggen. Ik doe vooral werk waarmee ik vervlogen ben. Als daar een nominatie uit voortkomt is dat geweldig, maar anders is het ook niet erg. Ik snap de vraag wel, en het lukt heus wel een keer."



Ghostbusters: Afterlife draait sinds deze week in de Nederlandse bioscopen.