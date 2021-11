Fresku heeft de hoofdrol te pakken in Canceled. In de korte film is hij te zien als een rapper die wordt gecanceld na een provocatieve uitspraak op zijn laatste nummer. Als iedereen hem laat vallen, vlucht hij met zijn manager (Werner Kolf) naar een villa in de Belgische Ardennen.

Canceled is de eerste korte fictiefilm van Teemong. Hij is een veelgevraagde videomaker in de Nederlandse hiphopscene en vooral bekend als clipregisseur en muziekproducer.

Producent Keplerfilm maakte in 2020 de film Buladó, die werd ingezonden voor de Oscars en het Gouden Kalf voor beste speelfilm won. Eerder coproduceerde Keplerfilm internationale hits als The Lobster en Rundskop. Het is de bedoeling dat Canceled in 2022 te zien zal zijn op een groot streamingplatform.

De 35-jarige Fresku speelde eerder rollen in films als New Kids, Ron Goossens, Low Budget Stuntman en de BNNVARA-serie Downtown.