Jonah Hill kruipt in de huid van Grateful Dead-voorman Jerry Garcia voor een film van Martin Scorsese over de band.

Scorsese regisseert en produceert de biografische film, schrijft Deadline donderdag.

Het script komt van Scott Alexander en Larry Karaszewski, die American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson hebben gemaakt.

Het is nog niet duidelijk waar de film - die voor Apple gemaakt wordt - precies over gaat. De Amerikaanse band Grateful Dead werd opgericht in de jaren zestig, een periode waarin veel werd geëxperimenteerd met psychedelica. Garcia overleed in 1995 en zijn dood leidde tot het uiteenvallen van de band.

Scorsese maakte eerder een documentaire over Grateful Dead: Long Strange Trip. Ook werkte de regisseur al eens met Hill samen voor The Wolf of Wall Street. De acteur werd vanwege zijn bijdrage aan deze film voor de tweede keer genomineerd voor de Oscar voor de beste acteur in een bijrol.