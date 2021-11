De spin-off van de populaire serie How I Met Your Mother is vanaf 18 januari te zien via de streamingdienst Hulu, zo maken de castleden bekend via Instagram.

In How I Met Your Father speelt Hilary Duff de hoofdrol van Sophie. Zij vertelt haar zoon hoe zij zijn vader heeft ontmoet. Sex and the City-actrice Kim Cattrall speelt de toekomstige versie van Sophie.

De plot van de nieuwe serie lijkt erg op die van How I Met Your Mother. De originele serie, die van 2005 tot 2014 werd uitgezonden, draaide om Ted. Hij vertelde zijn kinderen in het jaar 2030 over zijn ontmoeting met hun moeder.

Naast Cattrall en Duff zullen ook Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran en Suraj Sharma te zien zijn in de tiendelige serie. Of deze ook in Nederland wordt uitgezonden, is niet bekend.