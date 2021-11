Het kan niemand ontgaan zijn: Sinterklaas is weer in het land. Wil je met je kinderen, nichtjes of neefjes nog meer te weten komen over de goedheilig man en zijn pieten? NU.nl zet een aantal leuke titels op een rij.

In de bioscoop

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje

De twee boeven Mammie en Stan komen uit de gevangenis met een plan: ze willen wraak nemen op Sinterklaas. Het is immers zijn schuld dat ze vastzaten. De twee vertrekken naar Spanje en doen er alles aan om te zorgen dat Sinterklaas niet naar Nederland kan komen.

119 Bekijk hier de trailer van De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje

De club van Sinterklaas en het vergeten Pietje

Het kleine pietje Fernando heeft de belangrijke taak om op de gouden sleutel van Sinterklaas te passen. Maar dan mist hij de boot, en daarmee brengt hij het Sinterklaasfeest in gevaar. De Sint heeft de sleutel namelijk nodig om cadeautjes te kunnen brengen bij alle kinderen die in een huis zonder schoorsteen wonen.

Films op Videoland

Waar is Sinterklaas?

De Sint is bang dat alle pieten hem te oud vinden en gaat er daarom vandoor. Bij toeval komt hij op het dak van Shanti terecht, die de Sint op haar zolderkamer verstopt. Want wat als haar oma hem ontdekt? De pieten zijn ondertussen driftig op zoek naar Sinterklaas.

De Grote Sinterklaasfilm

De Sint en zijn pieten hebben een groot probleem. Het kasteel van Sinterklaas staat op instorten en moet worden gesloopt. Daarom logeren ze nu met z'n allen op de camping. Kikkie en Paco vertrouwen de boel echter niet en gaan op onderzoek uit. Staat het kasteel echt op instorten of is er iets anders aan de hand?

Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer

Bloem is dol op het paard van Sinterklaas. Ze kan haar geluk niet op als ze een keer op hem mag rijden, maar dan verliest het paard zijn magische hoefijzer. Zonder dat hoefijzer kan de Sint de daken niet op. Hij gaat samen met Bloem op zoek.



Series op Videoland

Dag Sinterklaas (twee seizoenen)

Sinterklaas, de pieten en hun vrienden beleven allerlei avonturen en beantwoorden vragen over alles wat met het Sinterklaasfeest te maken heeft.

Sint & co: Het Verdwenen Boek

De twee jonge pieten Slim en Pret zijn nog leerlingen, maar willen eigenlijk al als echte pieten aan het werk. Daarvoor moeten ze echter eerst nog een examen afleggen. Als de sleutel van de Pakjeskamer ineens verdwenen is, komt Pakjesavond in gevaar. Slim en Pret komen in actie.



52 Bekijk hier de trailer van Sint en co: Het Verdwenen Boek

Filmpjes op Amazon Prime Video

Sint met Fien en Milo

Fien en Milo zij blij en staan met vlaggetjes te zwaaien, want Sinterklaas is weer in het land. Ze maken een tekening en zetten hun schoen. Maar wanneer ze iets klaarleggen voor het paard, gaat het bijna mis.

Bobbi zet zijn schoen

Bobbi vindt het heel spannend dat hij zijn schoen mag zetten nu de Sint weer in het land is. Hij maakt een tekening en legt een wortel klaar voor het paard van Sinterklaas. En dan moet hij wachten.

Boeken

Boer Boris en het paard van Sinterklaas - Ted van Lieshout

De schimmel van Sinterklaas is van de trap gevallen, dus moet er een vervanger worden gezocht. Boer Boris krijgt van de Sint het verzoek of hij zijn knol een weekje wil uitlenen. Maar die blijkt hoogtevrees te hebben.

De pieto-toets - Hans Hagen

Er is een pietentekort en daarom vraagt juf Merel of haar leerlingen willen helpen. Daarvoor moeten ze wel eerst een pietencursus volgen.

SuperSint - Maranke Rinck

Marie is gek op superhelden en wil er graag eentje ontmoeten. Als ze wat oude volksverhalen hoort over Sinterklaas, begrijpt ze dat ook hij een superheld is. Een prentenboek op rijm van Zilveren Griffel-winnares Rinck.

Sint zit vast - Janneke Schotveld

Een speciaal sintverhaal in de reeks van De dappere ridster. Ze heeft het vermoeden dat er iets mis is met de Sint, want er zat niets in haar schoen. Als ze op onderzoek uitgaat, blijkt haar gevoel juist te zijn.

Sinterklaasliedjes - Mark Janssen

In dit boek zijn alle bekende sinterklaasliedjes verzameld, geïllustreerd met prenten van Janssen. De tekeningen vertellen samen een nieuw verhaal.

Het geheime boek van Sinterklaas - Floortje Zwigtman

Bekroond met de Zilveren Griffel. Dit boek is bedoeld voor kinderen die de waarheid over Sinterklaas al kennen en vertelt over de achtergrond van de goedheilig man.



Het huis van Sinterklaas - Naomi Tieman

In dit verhaal op rijm wordt verteld wat de pieten doen als de Sint even weg is. Met illustraties van Marieke Nelissen, bekend van Verhalen uit de Heksenkeet.

Straks, als het donker is - Simone Arts

Dit boek is bedoeld voor kinderen in de bovenbouw en vertelt vijf verschillende verhalen over het Sinterklaasfeest.