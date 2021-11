Netflix is geheimzinnig over de streamingcijfers van populaire series: we weten dat bijvoorbeeld Squid Game en Tiger King het wereldwijd uitzonderlijk goed doen, maar de exacte cijfers worden nooit bekendgemaakt. Undercover is met name in Nederland en België extreem populair, maar ook hoofdrolspeler Tom Waes heeft geen idee hoeveel mensen er precies kijken, vertelt hij aan NU.nl.

"Netflix communiceert naar ons ook niks, maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik voel het wel aan mijn eigen sociale kanalen, aan mijn Instagram", aldus de 53-jarige acteur die in de Netflix-serie te zien is als undercoveragent Bob.

De serie begint zondag aan het derde seizoen en Undercover heeft ook een losse film gekregen over het personage van Frank Lammers, drugsbaron Ferry. Via de streamingdienst is de serie over de hele wereld te bekijken, en dat merkt Waes keer op keer.

"Het wordt op hetzelfde moment gelanceerd, maar ik voel precies wanneer het op de voorpagina van Netflix schuift in een land. Enkele weken geleden kreeg ik tientallen berichten uit Argentinië, dus dan weet ik: ah, nu is het daar. En dan ineens weer uit Mexico."

Ook in het echte leven merkt Waes, die naast acteur ook presentator is, regelmatig iets van de populariteit van de serie. "In Parijs ben ik op straat aangehouden door een mevrouw: 'Ha Bob', zei ze. Dat is de eerste keer dat ik echt voelde: het speelt niet alleen in Nederland en België."

Een onverwachte samenwerking

In de nieuwe reeks gebeurt er iets wat weinig fans van de serie zullen hebben verwacht: Ferry en Bob gaan met elkaar samenwerken. Opmerkelijk, aangezien Bob er verantwoordelijk voor was dat de drugsbaas de gevangenis inging, en tot opluchting van Nederlandse fans, die Ferry misten in het tweede seizoen.

Ook Waes voelde dat er nog iets moest gebeuren met de twee personages. "Ik werk heel graag met Sebastien (Dewaele, te zien in seizoen 2, red.) en zo, maar je voelde dat er nog iets zat. Ferry was weg, maar niet helemaal. Hij zat er nog half in, dat klopte niet."

Waes is blij met de samenwerking tussen Bob en Ferry, al twijfelde hij eerst ook aan het vreemde duo. "Maar in het scenario klopte het wel goed. Er moet een gevoel zijn dat het klopt en dat is er echt in de eerste aflevering. Ferry en Bob zitten allebei totaal aan de grond en kunnen dus geen kant meer op, dan ga je samen verder."