Voor de tweede keer in een week tijd is acteur en producent Alec Baldwin aangeklaagd vanwege het fatale schietincident op de Rust-filmset dat cameravrouw Halyna Hutchins het leven kostte. Scriptsupervisor Mamie Mitchell, die na het ongeluk het alarmnummer belde, noemt het gedrag van Baldwin "roekeloos" en zegt getraumatiseerd te zijn.

Mitchell stelt net als lichttechnicus Serge Svetnoy, die de acteur vorige week aanklaagde, dat Baldwin de revolver volgens het script nooit had moeten laten afvuren.

"Hij heeft opzettelijk, zonder geldige reden of excuus, het geladen pistool afgevuurd. Ook al vroeg de aanstaande scène daar niet om", schrijft Mitchell in haar aanklacht die is gepubliceerd door Deadline. De oorzaak van het schietincident is haar inziens "geen eenvoudige nalatigheid", maar Baldwin zou volgens Mitchell "Russische roulette" hebben gespeeld.

De scriptsupervisor, die voor continuïteit op de filmset moet zorgen en als rechterhand van de regisseur fungeert, stond volgens de aanklacht op ruim 1 meter van Baldwin toen hij het pistool afvuurde. Ze zegt daardoor "ernstige trauma's en extreme mentale en fysieke pijn" te hebben opgelopen. Naast Baldwin worden ook de andere producenten van de film, wapensmid Hannah Gutierrez-Reed en opnameleider Dave Halls aangeklaagd.

Een week geleden werd Baldwin ook al aangeklaagd door een andere medewerker van de film, Serge Svetnoy. Hij was als technicus verantwoordelijk voor de belichting en stelde in zijn aanklacht dat Baldwin "nalatig was geweest".

De autoriteiten van Santa Fe, waar het ongeluk plaatsvond, doen nog onderzoek naar het incident. Er is nog niemand strafrechtelijk aangeklaagd. Wel hebben de autoriteiten aangegeven dat er meerdere kogels op de filmset zijn gevonden.

45 Zo klonk de noodoproep vanaf de filmset in VS na dodelijk schietincident