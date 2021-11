Bram Biesterveld, de acteur die landelijke bekendheid kreeg door zijn rol als kindervriend Pommetje Horlepiep, is op 83-jarige leeftijd getroffen door een beroerte. Biesterveld is volgens zijn dochter Carina aan de beterende hand, vertelt ze in De Telegraaf.

Biesterveld werd onderweg naar een avondje voetbal met zijn kleinzoon onwel. "Zijn rechterhand is nog gevoelloos en praten gaat moeizaam. Hij is wat warrig, alsof hij steeds niet op een woord kan komen, en af en toe is hij ook nog wel onverstaanbaar", aldus Carina, die naast haar vader in de auto zat toen het incident plaatsvond.

De dochter van de acteur vertelt dat Biesterveld warrig overkwam en toen ineens stil werd. "Mijn oudste zoon, die op de achterbank zat, probeerde hem nog iets te drinken te geven, maar er kwam niets meer uit. Daarop heb ik direct rechtsomkeert gemaakt en zijn we naar het ziekenhuis gereden."

Biesterveld ligt nog steeds in het ziekenhuis, waar hij afgelopen dinsdag zijn 83e verjaardag 'vierde', zonder zich daar echt bewust van te zijn. "Van het moment in de auto herinner ik me maar een paar flarden", vertelt de acteur zelf.

"Het feit dat de klachten blijven terugkomen, maakt me een beetje angstig en dat op bed liggen zelfs een beetje machteloos. Maar ik zet door, ik wil nog wel even mee! Ik houd de moed erin en met de hulp van de lieve zusters en broeders hier hoop ik er snel weer bovenop te zijn."

De acteur werd in 1976 bekend door zijn rol in de kinderserie Pommetje Horlepiep. Later speelden hij rollen in series als Zeg 'ns Aaa en Westenwind en ook verzorgde hij regelmatig stemmen in tekenfilms als Aladdin.