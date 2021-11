Filmstudio Miramax klaagt regisseur Quentin Tarantino aan voor het plan om niet gebruikte scènes uit zijn meesterwerk Pulp Fiction te gaan verkopen als non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar digitaal bestand dat als uniek bewijs geldt voor eigendom van digitale kunst. Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

"Zijn gedrag heeft Miramax gedwongen om deze zaak te starten tegen een van de meest gewaardeerde makers waar we mee hebben samengewerkt", stelt de studio in een verklaring.

"Maar wij moeten dit doen om beelden die contractueel en intellectueel van de studio zijn te beschermen en bewaken." Volgens Miramax heeft Tarantino het recht niet de scènes te verkopen omdat ze deel uitmaken van de catalogus van de studio.

De regisseur bezit enkele rechten van de film. Zo heeft hij zeggenschap over onder meer eventuele remakes en vervolgen. Miramax bezit de rechten over de gehele film en zegt dat alleen zij mogen bepalen of er NFT's van worden ontwikkeld en verkocht.

Tarantino kondigde recent aan de beelden samen met handgeschreven stukken uit het script en audiocommentaar aan te bieden als zeven verschillende NFT's. De prijzen van NFT's kunnen in de miljoenen lopen, maar het is niet duidelijk op welke bedragen de regisseur hoopt.

In een persverklaring gaf de maker van de film aan de NFT's te zien als "een nieuwe mogelijkheid om fans en artiesten met elkaar te verbinden". Pulp Fiction, met onder anderen John Travolta, Samuel L. Jackson en Uma Thurman, kwam in 1994 uit en was een groot succes. De film won de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes.