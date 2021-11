De Nederlandse scenarioschrijver en regisseuse Joosje Duk is met haar Engelstalige speelfilmscript Sunshowers geselecteerd voor het Writing in Unreal-programma van het Tribeca Film Festival. Het evenement vindt plaats van 16 tot 18 november in New York.

Tijdens de workshop krijgen tien filmmakers de kans om een scène uit hun script tot leven te wekken met behulp van 3D-animatie. De voor een Oscar genomineerde regisseur Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem for a Dream) is als adviseur betrokken bij het programma.

Sunshowers is een metaforisch verhaal over depressie waarin een tienermeisje haar zicht op kleur verliest in een kleurrijke wereld. In Nederland won de 27-jarige Duk eerder dit jaar de Netflix New Voices Script Contest en op dit moment ontwikkelt ze haar Nederlandstalige debuutfilm bij Netflix. Haar VPRO-serie Edelfigurant werd genomineerd voor een Gouden Kalf.

Het Tribeca Film Festival is opgericht door Robert de Niro als reactie op de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot een van de meest prominente filmfestivals ter wereld.