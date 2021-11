Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week staat in het teken van Red Notice: de nieuwe actiecomedy met Dwayne Johnson, Ryan Reynolds en Gal Gadot.

Series

Gentefied (seizoen 2)

In het eerste seizoen deden Pop en zijn kleinkinderen hun best om het familierestaurant te redden en in dit tweede seizoen zet het gezin alles op alles om Pop in de Verenigde Staten te houden. Doordat de Mexicaanse grootvader niet de juiste papieren heeft, loopt hij het risico om uitgezet te worden.

Arcane (seizoen 1)

Deze fantasy-animatieserie is gebaseerd op het computerspel League of Legends en vertelt de oorsprongsverhalen van verschillende personages uit Piltover en Zaun. Heldin Vi, een inwoner van de arme stad Zaun, komt met haar vrienden in opstand tegen de rijkelui uit Piltover. De afleveringen van Arcane verschijnen wekelijks.

Films

Red Notice (2021)

Red Notice is de duurste film die Netflix tot nu toe maakte en barst van de grote sterren. Johan Hartley (Dwayne Johnson) speelt een FBI-agent die gespecialiseerd is in het opsporen van gestolen rijkdommen. Als meesterdief The Bishop (Gal Gadot) er met een onbetaalbare schat vandoor gaat, moet Hartley samenwerken met haar eeuwige rivaal: de semilegendarische dief Nolan Booth (Ryan Reynolds).

Costa! (2001)

De Nederlandse film Costa! maakte furore door de cast die begin deze eeuw extreem populair was. Georgina Verbaan vertrekt met haar vriendinnen naar Spanje en komt terecht in de wereld van schimmige discotheken en proppers (gespeeld door onder anderen Daan Schuurmans, Katja Schuurman en Michiel Huijsman). Zij proberen alle disco's afgeladen te krijgen en 's avonds feesten ze erop los.

Deze series en films verschenen deze week ook op Netflix:

8 Remains (2018)

Father Christmas is Back (2021)

De Grote Slijmfilm (2020)

Gooische Vrouwen (2011)

Mo Farrah: No Easy Mile (2016)

Saveart Recycling Art (2015)

Whitestar (2019)

Storybots Space Adventure (2021)

Swap Shop (seizoen 1)

Happiness Ever After (2021)

Passing (2021)

7 Prisoners (2021)

Amor con Fianza (seizoen 1)

Shelter (2014)

Het Afscheid (1966)

Bastille Day (2016)

Crazy Love (1987)

Las Furias (2016)

Krieger Vater König (2015)

De Leeuw van Vlaanderen (1984)