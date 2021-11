De Sinterklaasfilm De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje heeft de Gouden Film-status behaald. Het is de tiende keer dat een film uit de De Club van Sinterklaas-reeks deze mijlpaal bereikt. Om een Gouden Film te ontvangen, moeten er 100.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht.

De Gouden Film Award werd in ontvangst genomen door zanger Frans Duijts, die in de film te zien is als Franse bakker. Andere rollen in de film zijn voor Wilbert Gieske, Luan Bellinga, Lucilla Bellinga en Job Bovelander. De regie en het scenario van De Club van Sinterklaas en het vergeten Pietje zijn net als bij de eerdere Club van Sinterklaas-films in handen van Martijn Koevoets.

In de film dreigt de jonge Pietje Fernando onbedoeld het Sinterklaasfeest in gevaar te brengen als hij met de sleutel van Sinterklaas op zak de boot naar Nederland mist.

De Gouden Film wordt, net als de Platina Film en Diamanten Film, toegekend door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds als een Nederlandse film respectievelijk 100.000, 400.000 of 1.000.000 bioscoopkaartjes verkoopt.