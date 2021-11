Het langverwachte vervolg op de hitserie Sex and the City verschijnt 9 december op HBO Max. De streamingdienst heeft vrijdag bekendgemaakt dat op die datum de eerste twee afleveringen van And Just Like That... te zien zullen zijn.

De nieuwe versie gaat over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) die nu vijftigplusser zijn. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de reboot.

Ook andere personages keren terug. Zo kruipt Chris Noth in de huid van Mr. Big en speelt John Corbett opnieuw de rol van Aidan Shaw. Acteur Willie Garson, die het personage Stanford Blatch vertolkte, overleed eind september. Hij is wel in de serie te zien.

Nederlandse kijkers kunnen And Just Like That... in 2022 zien. De streamingdienst van HBO wordt vermoedelijk in het begin van het nieuwe jaar gelanceerd.

Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.