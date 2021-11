Ken Wharfe, een van de voormalig lijfwachten van prinses Diana, is zeer te spreken over hoe Kristen Stewart Diana neerzet in de film Spencer. Volgens hem heeft de actrice alle maniertjes van 'the people's princess' geperfectioneerd, zo laat hij weten aan People.

"Van alle actrices die prinses Diana de afgelopen jaren hebben gespeeld, komt zij het dichtst in de buurt. Kristen heeft dat echt heel goed gedaan, wat niet makkelijk is als de hele wereld meekijkt. Je kan het eigenlijk alleen maar fout doen, maar dat is bij haar absoluut niet het geval", aldus Wharfe.

Wharfe was van 1989 tot 1993 werkzaam als Diana's bodyguard, wat in de periode valt waarin de film zich afspeelt. Hierin wordt de kerstviering van de Britse koninklijke familie op Sandringham in 1991 belicht. Ook komt het moeizame huwelijk met prins Charles en de band met haar zonen William en Harry aan bod.

Volgens haar voormalig bodyguard was Diana niet op haar gemak bij haar familie en spendeerde ze daarom veel tijd in de keuken. "Om met de chef-kok te praten of met mensen zoals ik, in de hoop dat de tijd snel voorbij zou vliegen en dat ze weer snel terug naar Londen kon gaan."