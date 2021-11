Een aantal grote filmdistributeurs en -producenten neemt meteen juridische stappen als het demissionaire kabinet vrijdag aankondigt dat de bioscopen weer minimaal twee weken volledig dicht moeten. Het gaat om onder meer de makers van De Grote Sinterklaasfilm die dit najaar in de bioscopen draait. Ook distributeurs Just Entertainment en WW Entertainment en producenten Messercola Drama en Onder Andere Producties sluiten zich aan bij het initiatief.

Het OMT adviseerde donderdag de bioscopen en theaters ten minste twee weken weer te sluiten vanwege de stijgende besmettingscijfers. De cultuursector is woest, omdat QR-codes en legitimatiebewijzen juist in de theaters en bioscopen al maanden consequent worden gecontroleerd.

"Het volledig sluiten van de bioscopen en theaters is buitenproportioneel en niet in verhouding tot maatregelen die worden genomen in andere branches", laat de groep filmmakers weten. "De besmettingskans in een bioscoop is, in vergelijking met andere openbare gelegenheden, gering. De bioscoopbranche heeft het hoogste rapportcijfer behaald als het gaat om het checken van de corona-app. Het is voor de filmdistributeurs en -producenten dan ook onduidelijk waarom direct tot volledige sluiting van de bioscopen en theaters moet worden overgegaan."

Het advies van het OMT wordt lang niet altijd een-op-een gevolgd door het kabinet. Donderdagavond is lang gesproken over de maatregelen die vrijdag zullen worden aangekondigd op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. NOS en de Volkskrant schrijven op basis van bronnen dat de sluitingen van theaters en bioscopen mogelijk toch niet worden doorgevoerd, maar een bevestiging is er nog niet.