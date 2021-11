Flip van der Kuil wilde zijn hele leven al een comedy maken waar geen enkele rem op zit. Met de BNNVARA-serie Downtown heeft hij dat eindelijk voor elkaar gekregen.

"Ik ben hier zo trots op, dat wil je niet weten", zegt Van der Kuil, die ook mede aan de wieg stond van New Kids, tegen NU.nl. "Ik ken niks zoals dit en ik wil eigenlijk altijd iets maken wat nog niet bestaat."

In Downtown bestaat het grootste gedeelte van de cast uit acteurs met het syndroom van Down. "Sinds het begin van mijn carrière werk ik al met mensen met Down, ik vind dat geweldig. Er komt zoveel 'extraheid' uit", vindt Van der Kuil.

Twee personages uit de cast die dat niet hebben, die van Henry van Loon en rapper Fresku, zijn de domste mensen in het dorp Downtown. "Zij zijn de dorpsgekken, dat was meteen mijn insteek. Ik ben opgegroeid met films en series als Bottom, Dumb and Dumber, Theo en Thea. Dingen die compleet uit de bocht schieten. Dat wilde ik ook een keer maken. Het is uit de bocht en dan nog gas erbij."

'Een echte gangster'

Volgens acteur Sjoerd Fleur, die ook een rol heeft in Mocro Maffia, zit Downtown vol droge humor. "Dat je echt denkt: waar gaat dit over?" Zelf kruipt hij in de huid van d'Angelo. "Een echte gangster."

Fleur en Van der Kuil hadden de grootste lol tijdens de opnamen. "Ik mocht schieten, dat vond ik vet", zegt Fleur. "Dat mocht ik in Mocro Maffia ook, en nu weer."

Van der Kuil stond naar eigen zeggen 'heel serieus aanwijzingen te geven' als regisseur, maar had tegelijkertijd wel een hondenpak aan, net als Van Loon en Fresku. "Ik ben heel professioneel in wat ik wil, maar ik verpestte het geluid constant omdat ik er doorheen lachte. De geluidsman was gewoon boos op me."

Downtown is te zien via het YouTube-kanaal van NPO 3. Inmiddels staan drie van de tien afleveringen online en elke maandag komt er eentje bij.