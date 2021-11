Om de stijgende besmettingscijfers onder controle te krijgen, moeten onder andere bioscopen en theaters hun deuren enkele weken gesloten houden. Dat adviseert het Outbreak Management Team het demissionaire kabinet donderdag.

Het sluiten van bioscopen en theaters maakt deel uit van een groter pakket geadviseerde maatregelen, melden bronnen rondom het OMT donderdag aan AD en NOS.

Het is niet duidelijk of het demissionair kabinet de adviezen zal overnemen en vanaf wanneer de maatregelen dan eventueel ingevoerd worden.

Gulian Nolthenius, woordvoerder van de brancheorganisatie voor alle bioscopen en filmtheaters in Nederland (NVBF), laat aan NU.nl weten eerst de persconferentie van komende vrijdag af te wachten voordat hij wil reageren op het advies van het OMT.

Het is niet duidelijk of het advies van het OMT gevolgen heeft voor andere evenementen. Zo treden deze maand onder meer Tino Martin en de band Nightwish meerdere avonden in de Ziggo Dome op.