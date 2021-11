Serge Svetnoy, die als hoofd belichting werkt op de filmset van Rust waar cameravrouw Halyna Hutchins enkele weken geleden werd doodgeschoten, heeft besloten een rechtszaak te starten. Svetnoy klaagt producent en hoofdrolspeler Alec Baldwin aan, plus wapensmid Hannah Gutierrez-Reed en opnameleider Dave Halls.

Svetnoy zegt volgens TMZ dat er sprake was van "nalatigheid" en dat de kogel die Hutchins de dood bezorgde ook hem bijna raakte. Dat is ook de reden waarom hij het drietal aanklaagt.

De lichttechnicus is van mening dat Baldwin de plicht had om zorgvuldig om te gaan met de revolver. Hij vindt dat de acteur, die het pistool toegereikt kreeg van opnameleider Halls, het nogmaals had moeten controleren voordat hij ermee schoot en had moeten kijken of er geen echte kogels in zaten.

Daarnaast stelt Svetnoy dat Baldwin de trekker van het pistool helemaal niet hoefde over te halen tijdens de desbetreffende repetitie. Hij zegt dat het slechts de bedoeling was dat de acteur hem naar de camera toe zou richten.

Svetnoy zegt nog erg veel last te hebben van wat hij op de set meemaakte en "denkt er niet meer overheen te komen". Hij eist een schadevergoeding. Het is nog niet duidelijk of deze zaak ook daadwerkelijk voor de rechter komt.

Politie doet onderzoek

De politie doet momenteel onderzoek naar het dodelijke schietincident op de set van Rust, dat eind oktober plaatsvond. Hierbij kreeg Halls het wapen van de 24-jarige filmwapensmid Hannah Gutierrez-Reed, die het had voorbereid. Halls gaf het pistool vervolgens aan Baldwin, die de 42-jarige cameravrouw er per ongeluk mee doodschoot. Volgens Halls was het wapen 'koud', wat betekent dat er geen kogels in zitten.

Advocaten van Gutierrez-Reed lieten later weten dat volgens hen iemand bewust echte munitie naar de set zou hebben gebracht.

Tegen Baldwin is vooralsnog geen aanklacht door de autoriteiten ingediend. Hij verklaarde dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte. Hutchins overleed vrijwel direct na het schot. Ook regisseur Joel Souza raakt gewond op de set. Na een korte ziekenhuisopname mocht hij thuis verder herstellen.