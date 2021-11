Mocro Maffia Meltem, de veertig minuten durende spin-off van misdaadserie Mocro Maffia verschijnt op 10 december op Videoland. Dat maakt het streamingplatform woensdag bekend op Instagram.

In deze korte film is een nieuw personage te zien: Meltem, een slimme vrouw die zich bezighoudt met creditcardfraude. Maar ze heeft één zwakke plek: haar gokverslaafde vader, die geld heeft geleend van de Mocro Maffia. In deze spin-off moet Meltem hem zien te redden.

Het nieuwe karakter wordt gespeeld door Sinem Kavus, vooral bekend van haar hoofdrol in de serie Hoogvliegers. Meltem is ook in het vierde seizoen van Mocro Maffia te zien, maar wanneer dat uitkomt is nog niet bekend.

Mocro Maffia won dit jaar een Gouden Kalf en werd bovendien genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring, als eerste programma ooit dat alleen op een streamingdienst verscheen. De prestigieuze prijs ging echter naar de documentaire De kinderen van Ruinerwold van Jessica Villerius.