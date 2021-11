Een (voormalig) tienerfilmactrice die de rol van prinses Diana vertolkt: veel wenkbrauwen werden opgetrokken toen bekend werd dat Kristen Stewart Diana gaat spelen in Spencer, de nieuwe filmbiografie van Pablo Larraín die donderdag verschijnt. Maar recensenten zijn positief over de acteerkunsten die de Twilight-actrice laat zien en vermoeden zelfs dat ze er een Oscar voor gaat winnen.

De Volkskrant: drie van de vijf sterren

"Actrice Kristen Stewart, die van Diana een soort psychologische horrorheldin maakt, dolend door de gangen van dat kasteel, bestudeerde haar tot in de puntjes. Ze heeft Diana's typische dictie, met exact dezelfde vreemd getimede ademhaling tussen de woorden door."

"Ze duikt soms precies zo weg in haar schouders als Diana deed; ze heeft haar licht naar boven gerichte blik. Toch heeft het van begin tot eind iets artificieels: je ziet dat het knap spel is. Ze speelt Diana die Diana speelt."

Waar gaat Spencer over? In Spencer volgen we prinses Diana, die in 1991 het kerstweekend bij haar schoonfamilie in het landhuis Sandringham doorbrengt. Het huwelijk tussen Diana en Charles wankelt al jaren en dit weekend neemt de prinses het besluit: ze wil scheiden van haar echtgenoot. De film volgt Diana nauwgezet tijdens deze paar dagen.

NRC: vier van de vijf sterren

"Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Kristen Stewart, die zo angstaanjagend diep in de huid van Diana kroop dat ze er bijna in verdween. Dit is een imploderende vrouw. Dit is evenzeer een ragfijn en compassievol portret van een prinses als van een actrice die na haar doorbraak in de Twilight-tienerfilms haar eigen strijd voerde met de regels van een ander koningshuis: dat van de filmwereld waarin je als ster nauwelijks bewegingsvrijheid en ademruimte hebt."

AD: vier van de vijf sterren

"Het droomachtige camerawerk en de barokke muziek van Radiohead-voorman Jonny Greenwood dragen bij aan de sfeer die fraai de balans vindt tussen melancholie en verstikking. Dat het allemaal nooit hysterisch wordt, komt door de naturelle acteerkwaliteiten van Kristen Stewart die de kijker vanaf de eerste seconde dat ze in beeld verschijnt nooit het gevoel geeft slechts een behoorlijke imitatie in huis te hebben."

"De actrice die ooit doorbrak als bakvissen dienend tieneridool in de soapy vampierenreeks Twilight, zet haar quasinonchalante motoriek en breekbare zuchtjes perfect in voor een rol die haar hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar een terechte Oscar zal opleveren."

The Standard: vijf van de vijf sterren

"Alle lof naar de in Los Angeles geboren Stewart, die Diana subtiel en griezelig goed neerzet en wat haar zeker een Oscar-nominatie zal opleveren. Haar accent wankelt niet en ook zien we geen millennial-maniertjes terug. Een gespreksscène tussen Diana en haar kleedster Maggie (rol van Sally Hawkins) is zo teder en naturel tegelijk, dat je je afvraagt of deze misschien geïmproviseerd is. Is het heel hebberig om te hopen dat Hawkins ook een Oscar-nominatie krijgt?"

