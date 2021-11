Er komt officieel een tweede seizoen van de Netflix-hit Squid Game, zo heeft regisseur Hwang Dong-hyuk dinsdag bevestigd in een interview met AP.

Het duurt nog even voordat het tweede seizoen er is, waarschuwt Dong-hyuk. "Het seizoen zit nu in mijn hoofd, ik ben ermee bezig. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wanneer en hoe het gaat gebeuren", aldus de regisseur. Hij bevestigt wel dat hoofdrolspeler Lee Jung-jae (Gi-Hun) terugkeert in de tweede reeks.

Squid Game, volgens Netflix gezien door meer dan honderd miljoen abonnees, gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes te strijden om 38 miljoen dollar. Het merendeel van deze spelers komt op brute wijze om het leven.

Sinds de première in september is Squid Game de meest gestreamde serie geweest in meer dan negentig landen, meldt de streamingdienst. In de Verenigde Staten stond Squid Game 21 dagen op rij op de eerste plaats, een record voor een niet-Engelstalige serie.