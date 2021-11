Kees Prins heeft na zijn rol in Overspel minstens tien keer nee gezegd toen hem een hoofdrol in een televisieserie werd aangeboden. De acteur is "ontzettend kieskeurig", vertelt hij in de VARAgids.

"Ik maak zelf dingen: ik regisseer en schrijf toneelstukken, werk aan musicals. Dus als ik ga spelen in een serie of verhaal van een ander moet het van heel goede kwaliteit zijn, wil ik daar tijd voor vrijmaken", aldus de 65-jarige Prins, die tussen 2011 en 2015 te zien was in de dramaserie Overspel. "Anders steek ik mijn energie liever in mijn eigen dingen."

Dat hij door nee te zeggen soms een tijdje geen inkomen heeft, deert de acteur niet. "Ik leen wat, betaal het later terug, ik heb me nooit erge zorgen om geld gemaakt. Ik ben niet aan het toneel gegaan om de huur te betalen."

Prins is vanaf vrijdag te zien in de vierdelige BNNVARA-serie BuZa, waarin hij minister van Buitenlandse Zaken speelt. Het speelde voor hem een grote rol dat Frank Ketelaar het scenario schreef. "Hij staat garant voor kwaliteit. Ik ken hem goed, ik heb met hem gewerkt bij Overspel. Daarna was het script voor BuZa mooi, dus ik dacht: dat durf ik wel aan."