Jemima Khan werkt niet langer mee aan het verhaal van Netflix-serie The Crown. De goede vriendin van de overleden prinses Diana is niet blij met de manier waarop met het verhaal van Diana wordt omgegaan.

Khan werkt als filmproducente en werd in 2019 gevraagd om de producer Peter Morgan te helpen bij het script van de serie. In het vijfde seizoen, volgend jaar op Netflix, wordt ook op de laatste jaren van Diana's leven ingegaan, voor ze in 1997 omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Maar het verhaal van de prinses wordt niet "zo respectvol of medelevend" behandeld als Khan had gehoopt, zegt ze tegen The Sunday Times.

"Ik vond het belangrijk dat de laatste jaren van het leven van mijn vriendin correct en met zorg zouden worden afgebeeld, zoals in het verleden niet altijd is gebeurd", zegt ze tegen de krant. Toen ze zich realiseerde dat het verhaal een kant op ging waarmee ze het oneens was, eiste ze naar eigen zeggen dat haar bijdrage en naamsvermelding zouden worden verwijderd.

Volgens een woordvoerder van de serie is de 47-jarige Khan sinds het begin "een vriend, fan en supporter van The Crown". Ze heeft nooit een contract getekend als schrijver, maar wel informatie ingebracht voor de serie, zegt de woordvoerder tegen The Sunday Times.

Diana was van 1981 tot 1996 getrouwd met prins Charles. Een jaar later kwam ze, samen met haar vriend Dodi Fayed en hun chauffeur Henri Paul, om het leven in een tunnel bij de Pont de l'Alma in Parijs.

Deze week verschijnt Spencer, een filmbiografie over Diana met Kristen Stewart in de hoofdrol.