Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer: nieuwe seizoenen van Big Mouth en Narcos: Mexico.

Series

Big Mouth (seizoen 5)

De serie Big Mouth keerde deze week terug met het vijfde seizoen. Nick is verliefd op Jessi, maar zij heeft gevoelens voor heel iemand anders. En Jay krijgt last van een 'haatworm', die steeds extremere vormen aanneemt.

Narcos: Mexico (seizoen 3)

Het derde en laatste, seizoen van Narcos: Mexico speelt zich af in de jaren negentig. Nieuwe drugskartels doen een poging om de macht te grijpen in Mexico. Ze zijn een stuk gewelddadiger dan de bestaande organisaties en zorgen voor nóg meer chaos dan we al kenden.

Catching Killers (seizoen 1)

Onderzoekers en rechercheurs gooien in deze nieuwe true crime-serie de deuren wagenwijd open: ze onthullen heftige en schokkende details uit hun beruchte zaken.

Below Deck Mediterranean (seizoen 3)

Seizoen 3 van realityreeks Below Deck Mediterranean staat sinds deze week op Netflix. In deze serie vaar je mee met kapiteins Sandy en Mark, die laten zien hoe ze omgaan met wilde scheepsbemanning en veeleisende, soms zeurende gasten op hun jacht.

Films

Love Hard (2021)

Natalie (Nina Dobrev) denkt de perfecte man te hebben ontmoet op een datingapp. Ze reist helemaal naar de andere kant van het land om hem te verrassen, maar ontdekt tot haar grote schok dat deze Josh (Jimmy O. Yang) helemaal niet lijkt op zijn foto's. Haar droomman is in feite een ongelooflijke nerd die de foto's van zijn schoolvriend Tag (Darren Barnet) heeft gebruikt. Om het bedrog goed te maken, besluit hij Natalie en Tag te koppelen.

The Harder They Fall (2021)

Idris Elba speelt de meedogenloze misdaadbaas Rufus Buck die uit de bak komt en het Wilde Westen weer onveilig gaat maken. Totdat revolverheld Nat Love (Jonathan Majors) op zijn pad komt en wraak wil nemen op de schurk en zijn gewelddadige bende.

The Departed (2006)

In Martin Scorsese's moderne meesterwerk The Departed kruipen onder- en bovenwereld steeds dichter bij elkaar. Een agent (Leonardo DiCaprio) infiltreert in de maffiabende van Frank Costello (Jack Nicholson) terwijl een van Franks onderdanen (Matt Damon) juist bij de politie binnendringt. Wat volgt is een intens en gevaarlijk kat-en-muisspel.



Inception (2010)

Wie nog meer Leonardo DiCaprio wil streamen zit goed deze week, want Christopher Nolans Inception kwam ook (weer) online. Hierin speelt DiCaprio de 'dromendief' Dom Cobb die letterlijk in dromen binnendringt om geheimen uit het onderbewustzijn te stelen. Met verder ook rollen voor onder anderen Tom Hardy, Cillian Murphy, Marion Cotillard en Joseph Gordon-Levitt.



The Shawshank Redemption (1994)

De volgens velen 'beste film ooit' draait om de onterecht veroordeelde Andy Dufresne (Tim Robbins), die in de bak een bijzondere vriendschap sluit met medegevangene Red (Morgan Freeman). In de loop der jaren wordt hun vriendschap hechter, maar de barre omstandigheden in de bak ook. Uiteindelijk volgt een grote verlossing die nog altijd tijdloos voelt.

Deze series en films verschenen deze week ook op Netflix:

Glastonbury the Movie in Flashback (1995)

Reunion (2019)

Niewidzialne (2017)

Exploring the snow: The Journey (2016)

Nerd (2019)

Hubert Butler: Witness to the Future (2016)

Transformers (2007)

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: The Last Knigt (2017)

Crazy, Stupid, Love (2011)

Hello, My Name is Doris (2015)

The Accountant (2016)

De Hel van '63 (2009)

Daddy's Home (2015)

Daddy's Home 2 (2017)

We're the Millers (2013)

ZeroZeroZero (seizoen 1)

Crossroads (1986)

Desperado (1995)

First Daughter (2004)

Wish Upon (2017)

The Shepherd (2008)

The Rundown (2003)

The Prodigy (2019)

The Legend of Zorro (2005)

Sparkle (2012)

De Smurfen en het Verloren Dorp (2017)

Saawariya (2007)

John Q (2002)

She Got Game: The Movie (2015)

True Heroes of Jamestown (2017)

Journey 2: The Mysterious Island (2012)

Camp Confidential: America's Secret Nazis (2021)

Ridley Jones (seizoen 2)

Dita Von Teese: Crazy Horse Paris (2009)

Les Rois de l'arnaque (2021)

Werewolves of the Third Reich (2018)

Family Life (1971)

Straight on Till Morning (1972)

Mafioso (1962)

Baxter (1989)

Scott of the Antarctic (1948)

Two Way Stretch (1960)

Bulldog Drummond at Bay (1937)

Poor Cow (1967)

Sitcom (1998)

The Last Days of Man on Earth (1973)

S.O.S. Titanic (1979)

Link (1986)

To the Devil a Daughter (1976)

Mutiny on the Buses (1972)

Gabrielle (2005)

The Railway Children (1970)

On the Buses (1971)

Holiday on the Buses (1973)

Fright (1971)

The Horror of Frankenstein (1970)

Slayground (1983)

The Green Man (1956)

They Came from Beyond Space (1967)

The Big Job (1965)

Angels One Five (1952)

Tenderness (2016)

Phantom Thread (2017)

Amina (2021)

Den Osannolika Mördaren (seizoen 1)

A Cop Movie (2021)

The Club (seizoen 1)

Glória (seizoen 1)

Meenakshi Sundareshwar (2021)

We Couldn't Become Adults (2021)

Zero to Hero (2021)

Yara (2021)

The Unlikely Murderer (seizoen 1)

Max (1994)