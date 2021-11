Dolly Parton maakt haar opwachting in de Netflix-serie Grace and Frankie, meldt de streamingdienst. Het is nog onduidelijk welke rol de zangeres in het zevende en laatste seizoen van de comedyserie gaat spelen.

Grace and Frankie gaat over twee vrouwen wier echtgenoten verliefd worden op elkaar. De hoofdrollen worden gespeeld door Jane Fonda en Lily Tomlin.

Parton, Fonda en Tomlin waren in de jaren tachtig samen te zien in de succesvolle film 9 to 5. Fans van Grace and Frankie waren er daarom zeker van dat de zangeres ooit in de serie zou opduiken.

De eerste afleveringen van het zevende seizoen zijn al op Netflix te zien. De laatste twaalf afleveringen komen volgend jaar beschikbaar. In totaal zijn er dan 94 afleveringen van de serie gemaakt.