Van de kinderserie 2 Kleine Kleutertjes is een animatiefilm gemaakt. De film Een Dag Om Nooit Te Vergeten is een idee van Jan Smit en is gebaseerd op de populaire tekenfilmpjes met liedjes, boeken en een theatervoorstelling, heeft zijn platenmaatschappij VoSound donderdag bekendgemaakt.

"Tien jaar geleden ontstond het 2 Kleine Kleutertjes-idee bij mij, en ik ben megatrots dat we begin volgend jaar één van de eerste Nederlandse 3D-animatiefilms gaan releasen", zegt de zanger. Voor de film krijgen de kleutertjes voor het eerst een karakter en naam.

De stemmen zijn ingesproken door onder anderen Smit, Chantal Janzen, Waylon, Simone Kleinsma en Ronnie Flex. Ook Smits dochter Emma is in de film te horen. "Dat is toch wel het meest bijzonder", vindt hij. "Ik hoop dat iedereen vanaf morgen de liedjes gaat oefenen, zodat we ze in februari met z'n allen kunnen zingen in de bioscoop."

Alle liedjes in de film zijn geschreven en geproduceerd door Smit en Edwin de Groot. De soundtrack komt vrijdag al uit. De film is vanaf 16 februari in de bioscoop te zien.