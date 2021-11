Regisseur Pablo Larraín had slechts één telefoontje nodig met actrice Kristen Stewart om haar te casten als prinses Diana in de film Spencer, vertelt Larraín aan Buzzfeed.

"Het was maar een simpel gesprek", vertelt de filmmaker over het telefoontje waarin hij Stewart (op de foto te zien als Diana) vroeg voor de rol.

"Ik vertelde haar dat ik deze film ging maken en vroeg of ze Diana zou willen spelen. Met haar perfecte Amerikaanse accent zei ze: Zeker, ik doe het", aldus Larraín. "Ik vond haar heel onverschrokken en zelfverzekerd. Ik kreeg het idee dat ze dit echt wilde en net als ik het gevoel had deze film te móeten maken." Of de actrice voor of na het telefoongesprek ook nog auditie heeft moeten doen, vertelt de regisseur niet.

De film Spencer speelt zich af in 1991, als Diana tijdens de feestdagen met de Britse koninklijke familie op landgoed Sandringham besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt. Spencer, zoals de achternaam van Diana luidt, draait vanaf 5 november in de Nederlandse bioscopen. Larraín maakte eerder Jackie, een film over het leven van Jackie Kennedy.