Regisseur Shariff Korver zocht maandenlang stad en land af voor een geschikte kandidaat voor de rol van de jonge Khalil in zijn oorlogsfilm Do Not Hesitate, om hem uiteindelijk 'gewoon' in Oss te vinden.

"Dit was de moeilijkste rol die ik ooit heb moeten casten", vertelt Korver, die met Do Not Hesitate de Nederlandse Oscar-inzending aflevert, aan NU.nl.

Khalil komt uit een oorlogsgebied in het Midden-Oosten. "Waar vind je een jongen van zijn leeftijd en afkomst die kan acteren? We hebben in de hele wereld gezocht en vonden hem (Omar Alwan, red.) bij toeval in Oss."

De zeventienjarige Alwan groeide op in Syrië en vluchtte op zijn twaalfde via landen als Turkije en Griekenland naar Nederland, waar hij terechtkwam in een azc. Daar kreeg hij een keer een workshop van een aantal theatermakers, waarna hij met hen een korte film opnam. Die kreeg Korver toevallig onder ogen. "Toen heb ik hem meteen gevraagd om auditie te doen. En binnen een minuut was duidelijk dat hij het moest worden."

In Do Not Hesitate belandt Khalil bij drie jonge soldaten, die met hun militaire voertuig gestrand zijn in de woestijn. De soldaten zijn op vredesmissie en zouden de lokale bevolking moeten helpen, maar als het jongetje maar niet weggaat lopen de spanningen tussen de soldaten en Khalil steeds verder op.

"In zo ongeveer alle oorlogsfilms wordt de lokale bevolking als zielig slachtoffer óf als gevaarlijke terrorist afgeschilderd. Dat wilde ik niet", zegt Korver, die na veel research en gesprekken met jonge veteranen met het volgende uitgangspunt aan de slag ging.

"Hoe zou het zijn om een jongetje te zijn in een land dat zo lang hij zich kan herinneren in oorlog is? In dat land loopt een groep westerse mannen rond met wapens, die zeggen dat ze je komen helpen. Maar als je niet luistert, wordt er een wapen op je gericht."

Hoofdrolspelers Spencer Bogaert, Omar Alwan, Joes Brauers en Tobias Kersloot. Hoofdrolspelers Spencer Bogaert, Omar Alwan, Joes Brauers en Tobias Kersloot. Foto: Lemming Film

'Hij geeft je niet wat je wil'

"De soldaten verwachten dankbaarheid van Khalil als hij wordt geholpen of te eten krijgt", gaat Korver verder. "Maar die geeft hij niet. Dat verwart die jongens, en misschien ook de kijker. Want hij geeft je niet wat je wil. Hij is niet onderdanig en hij is geen slachtoffer."

Als acteur kent Alwan ook geen angst, merkte Korver. "Hij kan er volledig voor gaan. Dat is het voordeel van jonge acteurs: zij zijn zich nog minder bewust van de camera en kunnen zichzelf helemaal verliezen voor een scène, om er vervolgens weer uit te kunnen stappen. Hij is echt de ontdekking van de film."

Een aanklacht tegen vredesmissies zou de regisseur zijn film niet willen noemen. "Ik denk dat de landen die meedoen oprecht proberen om de ander te helpen. De aanklacht is eerder dat jonge soldaten daarmee geconfronteerd worden, want ik denk dat zij mentaal en emotioneel niet zijn voorbereid op wat ze in oorlogsgebied meemaken. Van de andere kant heb je ze wel nodig. Hopelijk laat deze film de kijker nadenken: wat is er nou aan de hand?"

Do Not Hesitate is vanaf vandaag te zien in de Nederlandse bioscopen. Of de film op de shortlist voor de Oscars komt te staan, wordt eind december duidelijk. Uit de shortlist worden de uiteindelijke vijf nominaties gekozen door de Academy.