Dwayne 'The Rock' Johnson pleit voor het verbieden van echte wapens op een filmset. Dat doet de acteur en filmmaker nadat Alec Baldwin vorige maand op de filmset van Rust een cameravrouw had doodgeschoten met een pistool, dat diende als rekwisiet.

Bij toekomstige projecten wil Johnson geen echte wapens meer gebruiken. Dat geldt sowieso voor alle films die door zijn bedrijf Seven Bucks worden geproduceerd, maar ook bij projecten daarbuiten weigert Johnson met echte pistolen te werken.

"Ik kan niet voor anderen praten, maar ik wil even duidelijk stellen dat alle films onder mijn naam zonder echte wapens gemaakt gaan worden", zegt Johnson donderdag tegen Variety. "We gaan over op rubberen pistolen en zorgen er met goede montage voor dat het er echt uitziet. Ik maak me niet druk om hoeveel dat gaat kosten."

Kort nadat Johnson hoorde over het overlijden van cameravrouw Halyna Hutchins, besprak hij met collega's van zijn productiebedrijf wat ze konden doen om een dergelijk ongeluk te voorkomen. "Als zoiets ergs gebeurt, is het verstandig om even rust te nemen en te onderzoeken hoe we dit beter kunnen doen."

Johnson produceerde met zijn bedrijf onder meer Jumanji en Jungle Cruise en legde onlangs de laatste hand aan de Netflix-film Red Notice, waarin naast 'The Rock' ook Ryan Reynolds en Gal Gadot rollen hebben bemachtigd.