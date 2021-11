Linda de Mol en Will Koopman hebben na hits als Gooische Vrouwen en April, May en June de handen ineengeslagen voor de film Alles op tafel. Recensenten zijn gematigd enthousiast. De film is volgens hen vermakelijk en smeuïg, maar heeft een brave conclusie.

Een groep vrienden - drie koppels en een vrijgezel - gaat samen eten besluit bij wijze van vermaak de telefoons open en bloot op tafel te leggen. De vrienden moeten ieder appje voorlezen, elke foto delen met de tafelgenoten, opnemen als iemand belt en het gesprek op de speaker voeren. Het is de basis voor het verhaal van Alles op tafel.

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Sinds 2016 nemen filmmakers over de hele wereld gretig aftrek van bovenstaand verhaal, afkomstig uit de Italiaanse bioscoophit Perfetti sconosciuti. In Nederland waren het regisseur Will Koopman en scenarist Frank Houtappels (Gooische Vrouwen, Oogappels) die hun kans schoon zagen."



"Verschillen met het origineel zijn er wel te vinden. Houtappels stopt zijn dialogen al vanaf het begin vol met onderlinge irritaties, plagerijtjes en lekker vinnige opmerkingen."

De Volkskrant - 4 sterren

"Deel van de charme van Alles op tafel is dit specifieke Nederlandse acteursensemble samen te zien spelen. Van Eva Crutzen tot Diederik Ebbinge: geef ze het juiste kostuum - een lullig vest, een gebreide das, een strakke wrong in het haar - en met de naturel dialogen van scenarist Frank Houtappels hebben ze slechts een paar minuten nodig om hun naar cliché neigende personages volledig geloofwaardig neer te zetten."

AD - 3 sterren

"Alles wat je bij zo'n uitgangspunt kunt bedenken, gebeurt ook en toch zijn er nog genoeg verrassingen. Het is verder aan de acteurs de plot geloofwaardig tot leven te wekken. In de Hollandse variant komen vooral Ramsey Nasr, Diederik Ebbinge en Peter Paul Muller goed uit de verf. Die laatste moet gedwongen een intiem gesprek met zijn tienerdochter delen met de groep. Het is een emotioneel moment dat kippenvel oplevert."

NRC - 3 sterren

"Het team achter de Gooische Vrouwen-films heeft een fijn tableau van acteurs verzameld en weet de energie en intrige van het origineel goed te behouden. Zeker voor nieuwe kijkers wordt het etentje een spannend én grappig kat-en-muisspel waar elk onthullend telefoontje, appje of mailtje een inleiding vormt voor een bekentenis of ruzie."

"Hoe interessant het psychologische experiment van de vriendengroep in theorie ook is, de uitvoering en aanleiding voelen bij vlagen toch tamelijk gekunsteld aan."

Trouw - 3 sterren

"Onderhoudend, hoewel geen moment meeslepend, memorabel of prikkelend, dit groepje zelfgenoegzame veertigplussers voor wie het mobieltje niets meer lijkt te zijn dan een medium voor seks en relaties. De film komt tot de brave conclusie dat die zwarte doos misschien maar beter dicht kan blijven."

