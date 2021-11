Voor een nieuwe miniserie van Netflix kruipt Sofía Vergara in de huid van Griselda Blanco, ook wel de 'Cocaine Godmother' of de 'Zwarte Weduwe' genoemd. De Modern Family-ster is ook een van de producenten van de serie, die Griselda gaat heten.

De zesdelige serie volgt volgens Variety het leven van Blanco, die het ver schopte in het beruchte Medellin-drugskartel en samenwerkte met Pablo Escobar.

De Colombiaanse staat te boek als de eerste vrouwelijke crimineel die miljardair werd van de opbrengsten uit haar illegale praktijken en stond bekend om haar keiharde aanpak.

De bijnaam 'Zwarte Weduwe' kreeg ze naar verluidt omdat ze opdracht gaf tot tweehonderd liquidaties. Blanco werd in 1985 opgepakt in de Amerikaanse stad Miami en zat achttien jaar vast in de VS. Na haar vrijlating werd ze uitgezet naar Colombia, waar ze meteen onderdook. In 2012 werd ze op 69-jarige leeftijd vermoord.

Aan de serie Griselda werken een aantal van de producenten van Netflix-show Narcos mee, die ook over het Medellin-kartel gaat. De makers benadrukken dat het om twee losstaande programma's gaat. Blanco was in 2017 al onderwerp van de televisiefilm Cocaine Godmother, waarin ze werd gespeeld door Catherine Zeta-Jones.

Het is nog niet bekend wanneer Griselda verschijnt.