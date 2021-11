Katie Holmes heeft de volledige creatieve controle over haar nieuwste project Rare Objects, schrijft filmsite The Wrap. Ze regisseert en produceert de film, schrijft eraan mee en speelt een rol in de boekverfilming.

Het verhaal in Rare Objects speelt zich af tijdens de Grote Depressie, de wereldwijde economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw, en gaat over Maeve.

Zij wil meer zijn dan alleen de dochter van Ierse immigranten, maar heeft te veel interesse in mannen en alcohol en belandt uiteindelijk in een psychiatrische instelling.

De productie van Rare Objects is al van start gegaan in New York. Het boek waarop de film is gebaseerd, werd geschreven door Kathleen Tessaro.