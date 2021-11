De advocaten van Hannah Gutierrez-Reed, de wapenspecialist van de film Rust, suggereren dat iemand mogelijk met opzet een echte kogel in een doosje met nepmunitie op de set heeft gestopt. Dat hebben de twee woensdag gezegd in het programma Today van de Amerikaanse zender NBC.

Advocaten Jason Bowles en Robert Gorence vertelden in het programma dat er op de bewuste dag van het schietincident, waarbij acteur Alec Baldwin per ongeluk de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot, tussen 11.00 uur en 13.00 uur gelegenheid was om ongezien bij de kogels te komen.

Ook zeggen ze dat hun cliënt op het moment van het fatale schot niet in de buurt was van de set waar het incident plaatsvond, omdat het niet om een opname of repetitie ging, maar een moment om camerastandpunten te testen.

De 24-jarige Gutierrez-Reed is een van de personen waar de politie onderzoek naar doet vanwege het schietincident van eind oktober. Gutierrez-Reed en assistent-regisseur Dave Halls zijn de laatste personen geweest die het wapen in handen hebben gehad voordat Baldwin er het fatale schot mee loste. Daardoor kwam Hutchins om het leven. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.