Als elf-, twaalf- en dertienjarigen verschenen Emma Watson, Daniel Radcliffe en Rupert Grint precies twintig jaar geleden op de première van de eerste Harry Potter-film. De acteurs zullen altijd aan hun personages Hermione, Harry en Ron verbonden blijven, maar hebben inmiddels genoeg andere wapenfeiten op hun cv staan.

Harry Potter and the Philosopher's Stone was de eerste verfilming van de boeken van J.K. Rowling en ging op 4 november 2001 (vier jaar nadat het eerste boek was verschenen) in première. De jonge acteurs uit de cast namen de rollen van de tovenaarsleerlingen in totaal in acht films op zich, waarvan de laatste, Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2, in 2011 verscheen.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Hoewel Radcliffe nog altijd met schaamte terugkijkt op zijn acteerprestaties in sommige scènes in de eerste Harry Potter-films, is de nu 32-jarige Britse acteur dankbaar voor de rol die hem naar eigen zeggen zijn roeping liet vinden. Het lijkt erop dat Radcliffe zijn rollen na de laatste Harry Potter-film zorgvuldig koos om van het imago van tovenaarsleerling af te komen. Zo speelde hij dichter Alan Ginsberg in het duistere drama Kill Your Darlings (2013), een onbetrouwbare techmiljonair in Now You See Me 2 (2016) en een antiapartheidsactivist in het waargebeurde Escape from Pretoria (2020). Volgend jaar moet hij met Brad Pitt, Sandra Bullock en Channing Tatum te zien zijn in The Lost City of D.

Daniel Radcliffe speelde in 2020 de hoofdrol in het waargebeurde drama Escape from Pretoria. (Foto: BrunoPress)

Emma Watson (Hermione)

Watson, die de rol van Hermione (Hermelien in het Nederlands) was met haar elf jaar tijdens de eerste première de jongste van de hoofdrolspelers. Ze speelde haar eerste grote rol na de Harry Potter-films in het tienerdrama The Perks Of Being A Wallflower. In 2017 speelde ze de iconische rol van Belle in de Disney-film Beauty and the Beast. Haar recentste rol was samen met Saoirse Ronan en Timothée Chalamet in het met een Oscar bekroonde Little Women. Watson zet zich buiten haar acteerwerk veel in voor goede doelen. Zo hielp ze in 2019 met het opzetten van een hulplijn om melding te kunnen maken van intimidatie op de werkvloer.

Emma Watson was voor het laatst te zien in de met een Oscar bekroonde film Little Women. (Foto: BrunoPress)

Rupert Grint (Ron Weasley)

De nu 33-jarige Grint speelde in de acht Harry Potter-films de rol van Ron Weasley (Ron Wemel in het Nederlands), Harry's beste vriend. De acteur, die als auditie voor de rol van Ron een filmpje maakte waarin hij rapt, heeft zich in de afgelopen jaren meer toegelegd op rollen in tv-series dan in film. Zo speelde hij samen met Bridgerton-ster Phoebe Dynevor in de crimeserie Snatch. Hij speelde een inspecteur in de miniserie The ABC Murders en is sinds 2019 te zien in Servant van regisseur M. Night Shyamalan. Grint zei onlangs nog dat hij enkel de eerste drie Harry Potter-films heeft gezien, maar verwacht dat dit de komende jaren zal veranderen als zijn in 2020 geboren dochter Wednesday opgroeit.

Rupert Grint werd in 2020 vader van dochter Wednesday. (Foto: BrunoPress)

Tom Felton (Draco Malfoy)

Tom Felton werd als kind gecast als Draco Malfoy, de aartsrivaal van Harry Potter. De acteur speelde die rol blijkbaar zo overtuigend dat hij tijdens zijn acteercarrière vooral gecast werd als de slechterik. Dat imago weet hij de laatste jaren meer van zich af te schudden. Zo was Felton eerder dit jaar als Britse soldaat te zien in de de film De Slag om de Schelde. Afgelopen september werd de acteur onwel tijdens een golfevenement. Inmiddels gaat het beter met hem. Afgelopen weekend verkleedde hij zich namelijk als Harry Potter voor Halloween.