Dilan Yurdakul vroeg zich een paar jaar geleden af wat ze nou eigenlijk wilde met haar leven en besloot toen dat ze op professioneel gebied meer het heft in eigen handen wil nemen. De actrice, die bekend werd door haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, pitchte bij RTL een idee voor een misdaadserie, gebaseerd op de Nederlandse Bonnie & Clyde. Hoewel ze vrij snel groen licht kreeg, kwam ze zichzelf vervolgens behoorlijk tegen.

"Het was een proces van alleen maar jezelf tegenkomen", vertelt Yurdakul aan NU.nl. "Ik ging iets nieuws doen, namelijk een serie maken. Dat had ik nog nooit gedaan. De serie wordt verteld vanuit vrouwelijk perspectief; ook dat zie je nog niet vaak. En daarbij zijn de hoofdpersonen niet wit."

Bonnie & Clyde gaat over het stel Esra en Greg, gespeeld door Yurdakul en Yannick Jozefzoon, dat na een mislukt bezoek aan de Turkse familie van Esra op de vlucht slaat. De twee plegen steeds heftigere delicten.

"Ook al keur ik het geweld niet goed, ik was gefascineerd door de echte Bonnie en haar achtergrond", aldus Yurdakul. "Ik kon heel goed begrijpen waar haar woede vandaan kwam en waarom ze deed wat ze deed. Dit zijn randfiguren en vaak hoor je alleen de buitenkant, maar ik ben altijd op zoek naar de reden waarom mensen dingen doen. We hebben veel ruimte genomen om dit in te vullen. Ik wilde vooral laten zien hoe de ontploffingen in het hoofd na jarenlange onderdrukking kunnen plaatsvinden."

De actrice merkte dat ze haar verhaal vaak moest verdedigen. "Ik moest ervoor gaan staan en ik moest heel vaak uitleggen waarom ik bepaalde keuzes maakte. Sommige dingen had ik bijvoorbeeld veel heftiger willen uitlichten in de serie, maar dat vond iedereen dan toch spannend omdat het om een andere cultuur gaat. Dat vond ik best frappant, want voor mij voelden heel veel dingen als vanzelfsprekend."

Dilan Yurdakul en Yannick Jozefzoon in Bonnie & Clyde. Dilan Yurdakul en Yannick Jozefzoon in Bonnie & Clyde. Foto: Videoland

'Ik ben vrij rechtlijnig in wat ik wil'

Uiteindelijk is Yurdakul trots op het resultaat. "Zeker, ook omdat dit mijn eerste geestelijke baby is. Ik heb ervoor gestreden om dit voor elkaar te krijgen. Er waren genoeg momenten waarop ik het had kunnen laten voor wat het was. Maar ik heb er ook veel van geleerd, bijvoorbeeld dat je niet moet schuwen om dingen keer op keer uit te leggen. En dat je niet te snel boos moet worden of teleurgesteld moet raken."

"Er zijn niet voor niks meerdere regisseurs betrokken geweest bij dit project", lacht Yurdakul, die de klus uiteindelijk klaarde met Arne Toonen. "Ik ben vrij rechtlijnig in wat ik wil. Ik ben empathisch, maar ik wil wel gehoord worden. Dan moet je ook mensen hebben die je willen horen."

Toonen kwam er pas vrij laat in het proces bij, maar hij had daardoor naar eigen zeggen wel een frisse blik. "Er moest een stevige rewrite komen en het is uiteindelijk veel minder realistisch geworden dan eerder de bedoeling was. Ik ben niet zo'n realist, ik hou van larger than life. Uiteindelijk zitten er denk ik twee scènes in die je kunt relateren aan de echte gebeurtenissen rond Bonnie & Clyde."

Met Yurdakul had Toonen nog nooit eerder gewerkt. "Ik kende haar eigenlijk alleen van Goede Tijden, Slechte Tijden, maar ik ben supertrots op haar. We hebben met z'n allen echt keihard gewerkt. Ik merkte dat ze soms het gevoel had dat ze zichzelf moet bewijzen, en bij mij zorgt dat er alleen maar voor dat ik iedereen een extra dik poepie wil laten ruiken. Die houding had ik ook als me werd verteld dat we nooit iets goeds konden neerzetten in de korte tijd die we hadden of het beperkte budget. Maar met een heel gemotiveerd team kun je toch de hemel bestormen."