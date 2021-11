Regisseur Quentin Tarantino brengt zeven niet vertoonde scènes van zijn wereldberoemde film Pulp Fiction uit 1994 onder de hamer als NFT's.

NFT's zijn tokens die worden gekoppeld aan een digitaal 'iets', zoals een plaatje of een meme. De token dient als bewijs van eigendom voor het object.

Elke NFT, of non-fungible token, van Pulp Fiction bevat een geheime inhoud die alleen toegankelijk wordt voor de nieuwe eigenaar, schrijft Bloomberg. Daarbij inbegrepen zijn de eerste, handgeschreven versies van het script van de film en commentaar van Tarantino.

De regisseur werkte zeven maanden aan het script, vertelde hij dinsdag tijdens een NFT-conferentie in New York. Hij schreef het met de hand. Ook liet hij weten dat het personage van John Travolta in de film in eerste instantie Edgar heette. In de uiteindelijke versie is zijn naam Vincent Vega.

Don Diablo verkocht digitaal concert als NFT

In Nederland haalde dj Don Diablo eerder dit jaar het nieuws omdat hij een digitaal concert voor ruim 1 miljoen euro als NFT verkocht. Aan Playboy vertelde hij onlangs dat hij mensen wil laten stilstaan bij de waarde die iets heeft, omdat veel dingen tegenwoordig bijna gratis te zien en te beluisteren zijn.

"Het mooie van NFT's is dat het ergens over gaat", aldus de dj. "Niet alleen om geld, maar over emotionele waarde. Mensen kwamen naar me toe met de vraag: 'Hoe kun jij ineens kunst verkopen voor miljoenen?' Maar ik werk er al jaren aan. Het is niet zo dat ik iets bedenk en denk: ik ga dit verkopen voor een bizar bedrag."

"Er zit een verhaal achter waar ik al jaren aan werk", vervolgde Don Diablo. "Ik ben tijdens de pandemie zes maanden lang, achttien uur per dag met mijn NFT's bezig geweest."