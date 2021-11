Reguillo Wijngaarde ziet zeven jaar nadat hij de eerste editie van het Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) organiseerde meer begrip voor wat hij doet. Maar volgens de festivalorganisator, die filmmakers van niet-westerse afkomst een podium wil bieden, is er nog altijd veel werk aan de winkel.

Waar komt de term urban film vandaan? Wijngaarde: "In de jaren zeventig, toen Hollywood ervan overtuigd was dat mensen geen kaartje zouden kopen voor films met zwarte acteurs, ontstond de stroming blaxploitation. Die werd geleid door voornamelijk zwarte filmmakers, die geen mogelijkheden kregen bij grote filmmaatschappijen. In de loop der jaren is die term veranderd in urban film. In urban film worden verhalen verteld vanuit de afro-cultuur of black culture. Ook films met bijvoorbeeld zwarte hoofdrolspelers, een diverse cast of een witte cast waarin een urban thema of hiphopthema wordt belicht, vallen onder urban."

"Ik kom net van een buitenexpositie bij winkelcentrum de Amsterdamse Poort (in de Bijlmer, red.)", vertelt Wijngaarde aan NU.nl. "Daar hebben we in het kader van DBUFF billboards neergezet van zwarte acteurs in Nederland. Omdat producenten en castingbureaus nog veel te vaak zeggen: 'We kunnen 'ze' niet vinden.' Daarom laten wij zien: die acteurs zijn er wel degelijk."

Wijngaarde organiseerde al jaren urban filmevenementen onder de naam Da Bounce en vroeg zich af wat filmfestivals deden op dat gebied. "Bizar weinig", constateerde hij. Wijngaarde is daarna zelf gaan onderzoeken wat er voor nodig was om het wel te organiseren.

Ook zocht hij uit welk percentage van de films in Nederlandse bioscopen onder de noemer urban viel: dat bleek zo'n 1 tot 2 procent. Volgens Wijngaarden viel dat in 2014 al niet meer te verkopen, en nu al helemaal niet meer. "De afgelopen twee jaar hebben we niet gemeten in verband met corona, maar daarvoor lag het percentage niet veel hoger. En dat terwijl het percentage mensen van niet-westerse afkomst in de grote Nederlandse steden zo'n 40 tot 45 procent bedraagt. Binnen vijf jaar is dat 50 procent."

DBUFF, dat van vrijdag tot en met zondag wordt gehouden, is voor iedereen toegankelijk. "Dus niet alleen voor een zwart publiek", aldus Wijngaarde. "Het draait om het urbangenre omdat dat onderbelicht wordt. Enerzijds vieren we diversiteit en anderzijds bieden we een platform aan opkomende en professionele filmmakers."