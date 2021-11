Carole Baskin, een van de centrale figuren in de docuserie Tiger King, klaagt Netflix aan omdat ze er nooit toestemming voor heeft gegeven dat ze ook in een tweede seizoen verschijnt. In de trailer van het nieuwe seizoen is ze echter wel te zien.

Baskin diende de aanklacht maandag in bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Florida. Ze stelt daarin dat Netflix en producent Royal Goode Production contractbreuk plegen door beeldmateriaal van haar en haar man te gebruiken in Tiger King 2.

Ze verklaart dat ze alleen akkoord is gegaan met het gebruik van die beelden voor de originele serie, die in 2020 uitkwam. In de rechtbankdocumenten, in handen van onder meer The Wrap, zegt ze dat ze ervan uitging dat ze niet zou opduiken in het tweede seizoen, maar uit de trailer blijkt dat er wel degelijk oude opnames van haar en echtgenoot Howard worden gebruikt.

Tiger King, een hit aan het begin van de coronacrisis, draaide om Joe Exotic, de eigenaar van een tijgerpark. In de serie kwam zijn langlopende ruzie met Baskin uitgebreid aan de orde.

Exotic, die eigenlijk Joe Maldonado-Passage heet, zit momenteel in de gevangenis wegens het beramen van een moordaanslag op Baskin en een aantal gevallen van dierenmishandeling. In de trailer is te zien dat hij heeft meegewerkt aan het tweede seizoen van Tiger King, dat later deze maand moet uitkomen op Netflix.