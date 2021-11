David Halls, de assistent-regisseur van de film Rust, heeft zich maandag voor het eerst sinds het schietincident in het Amerikaanse New Mexico met acteur Alec Baldwin en cameravrouw Halyna Hutchins uitgesproken. "Ik ben geschokt en bedroefd door haar overlijden", vertelt Halls aan de New York Post.

Halls is een van de twee werknemers die als laatste het wapen, waarmee Baldwin het dodelijke schot loste, in handen heeft gehad. In zijn verklaring aan de Amerikaanse entertainmentsite zegt hij te hopen dat "deze tragedie de ogen van de filmindustrie opent". Volgens hem kan er nog veel gedaan worden aan de regels en praktijk van hoe er gewerkt wordt met wapens op filmsets.

De assistent-regisseur staat bekend als een doorgewinterde professional. Hij kreeg het wapen van de 24-jarige filmwapensmid, Hannah Gutierrez Reed, die het wapen had voorbereid. Halls gaf het pistool vervolgens aan Baldwin, die de 42-jarige cameravrouw er per ongeluk mee doodschoot. Volgens Halls was het wapen "koud", wat betekent dat er geen kogels in zitten.

Aan de politie heeft Halls inmiddels verklaard zich niet meer te herinneren hoe grondig hij het wapen heeft gecontroleerd, voordat hij het aan Baldwin overhandigde. Samen met Gutierrez en Baldwin is hij een hoofdpersoon in het lopende onderzoek.

Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend. Hij verklaarde dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte. Hutchins overleed vrijwel direct na het schot. Ook regisseur Joel Souza raakt gewond op de set. Na een korte ziekenhuisopname mocht hij thuis verder herstellen.