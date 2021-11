In oktober is er in Canada en de VS zo'n 637 miljoen dollar (551 miljoen euro) uitgegeven aan bioscoopkaartjes. Daarmee beleefden de bioscopen hun beste maand sinds het begin van de coronacrisis.

De best scorende films in oktober waren volgens marktmeter Comscore Venom: Let There Be Carnage (190 miljoen dollar), de Bond-film No Time To Die (133 miljoen dollar), Halloween Kills (86 miljoen dollar), Dune (69 miljoen dollar) en The Addams Family 2 (53 miljoen dollar).

Vorig jaar verkochten de bioscopen in oktober volgens The Hollywood Reporter slechts 55 miljoen dollar aan kaartjes.

De resultaten zijn nog niet op het niveau van voor de crisis; in 2018 en 2019 was de bioscoopkaartjesverkoop in Noord-Amerika in oktober goed voor respectievelijk 832 miljoen en 789 miljoen dollar. Toen waren er ook al veel grote films in de zomer uitgekomen, waar studio's dit jaar tot het najaar hebben gewacht met grote releases als No Time To Die en Dune.

Afgelopen week stelde marktanalist Gower Street de verwachting voor de wereldwijde opbrengst van bioscoopkaartjes in 2021 al bij van 20,2 miljard naar 21,6 miljard dollar. Dat zou een toename van 80 procent betekenen ten opzichte van 2020, maar nog altijd maar de helft van de bedragen die voor de coronacrisis werden behaald.