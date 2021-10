Roel Reiné gaat in 2022 een film opnemen over het leven van Marco Kroon. De regisseur, bekend van onder meer de hitfilm Michiel de Ruyter, meldde eerder al aan de film Onder Vuur te werken. Maar door de toekenning van een zogenoemde Telescoop-bijdrage van het Filmfonds is de financiering van het project vrijwel rond.

Het is de derde keer dat Reiné de Telescoop-bijdrage ontvangt. Eerder kreeg hij het geld voor de films Michiel de Ruyter en Redbad.

"We zijn al jaren bezig met een film over Marco Kroon", aldus de regisseur. "We hebben een grote financiële stap gezet richting realisering, dus we hopen in 2022 te draaien. De film heeft het boek Danger Close van Kroon en alle recentere situaties waarin hij is beland als input."

Kroon is de eerste militair sinds 1955 die is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Hij kreeg deze in 2009 voor zijn moedige optreden en zijn leidinggeven bij vuurgevechten in Afghanistan, gebeurtenissen die hij beschreef in het boek Danger Close.

Na zijn diensttijd raakte Kroon echter meerdere malen in opspraak. In 2011 werd hij aangeklaagd voor drugs- en wapenhandel. De rechtbank veroordeelde hem toen alleen voor illegaal wapenbezit. Ook speelde posttraumatische stress als gevolg van zijn tijd in Afghanistan de oorlogsheld parten.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrol gaat spelen. Het scenario is van Alex van Galen, met wie Reiné in het verleden al regelmatig samenwerkte. De film wordt geproduceerd door KeyFilm en AVROTROS. Dutch FilmWork zal Onder Vuur in de Nederlandse bioscopen uitbrengen.